Алексей Навальный прилетел в Россию — и сразу был задержан полицией

Политика Алексея Навального задержали сразу по возвращении в Россию. Вечером 17 января он прилетел самолетом компании «Победа» в московский аэропорт Шереметьево из Берлина, где он лечился после отравления боевым ядом «Новичок».

Скриншот: видео Радио Свобода.

Как сообщает Медуза , полицейские остановили оппозиционера при прохождении паспортного контроля, после чего увели. Адвокату политика Ольге Михайловой не разрешили проследовать вместе с ним. Затем Навального передали сотрудникам московского управления ФСИН.

Политика задержали, поскольку с 29 декабря 2020 года он находился в розыске, сообщили во ФСИН. Там отметили, что Навальный, приговоренный к условному наказанию по делу «Ив Роше», находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока». В ведомстве отметили, что меру пресечения для Навального изберет суд, до этого момента он будет находиться под стражей. Ранее ФСИН обратилась в Симоновский суд Москвы с ходатайством о замене Навальному условного срока на реальный, поскольку он не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции.

Перед задержанием Алексей Навальный заявил, что не боится задержания. «Не могу сказать что это мой выбор — возвращаться или не возвращаться в Россию, — сказал Навальный. — Такой вопрос не стоял ни одну секунду. Но это показывает, как нужно здесь бороться. <…> Они поставили авиационную безопасность огромного прекрасного города под угрозу. Я прилетел и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев, несмотря на то, что Германия очень классная страна. <…> Здесь мой дом. Я приехал сюда и я не боюсь. Я знаю что прав, уголовные дела против меня сфабрикованы».