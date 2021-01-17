COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1.924 случая, скончались девять человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.924 случая COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписаны из больниц 2.532 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, четвертые сутки подряд количество новых случаев COVID-19 снижается: 16 января их было зафиксировано 1.933, 15 января — 1.941, 14 января — 1.967, 13-го — 1.972. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 225.461, умерло 1.582 пациента с коронавирусом. Выздоровело 209.208 человек.

За минувшие сутки выполнено 21.050 тестов на коронавирус (всего — 4.259.914).

По информации Минздрава, в Беларуси начинается вакцинация российской вакциной «Спутник V» медицинских работников, которые находятся в зоне риска. Прежде всего планируется привить 2 тыс. 285 медработников в Минске, 3 тыс. 460 — в Брестской области, 3 тыс. 260 — в Витебской, 4 тыс. 365 — в Гомельской, 1 тыс. 735 — в Гродненской, 1 тыс. 610 — в Могилевской, 2 тыс. 485 — в Минской области. Около 800 доз предназначено для медработников республиканских учреждений.