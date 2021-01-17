Немецкая компания Liqui Moly заявила об отказе спонсировать хоккейный ЧМ, если он пройдет в Беларуси

Немецкая компания по производству моторных масел Liqui Moly официально отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси сообщает БелаПАН .

«Как сознательный спонсор спорта Liqui Moly была рада чемпионату мира по хоккею 2021 года. Решение об участии было принято в 2017 году. Liqui Moly выступает в защиту справедливости, уважения, свободы, равно как и за защиту и соблюдение прав человека. Нынешняя ситуация в Беларуси, а также политика ее правительства — прежде всего обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Беларуси — глубоко противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moly. По этой причине Liqui Moly заявляет о выходе из спонсорства чемпионата мира, если совет ИИХФ будет настаивать на проведении соревнования в Беларуси», — говорится в заявлении компании.

Ранее схожую позицию высказали чешский автопроизводитель Škoda, немецкий бренд мужской косметики Nivea Men, швейцарский производитель часов Tissot. Решение Škoda публично поддержал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. «Благодарю Škoda. Рад, что флагман наших фирм решил не поддерживать избиение девушек и нарушения прав человека в Беларуси. Лучшая реклама — иметь репутацию порядочных людей», — написал Петржичек на своей странице в «Твиттере».

1 января для обсуждения ситуации вокруг ЧМ-2021 (запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня) белорусскую столицу посетил президент Международной федерации (ИИХФ) хоккея Рене Фазель. Его объятия с Александром Лукашенко и совместное фото с председателем Федерации хоккея Дмитрием Басковым, которого подозревают в причастности к событиям, приведшим к смерти активиста Романа Бондаренко, вызвали волну критики в европейских СМИ.

Судьбу белорусской части чемпионата мира ИИХФ должна решить не позднее 27 января (по другим данным — уже 18 января).