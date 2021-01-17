Правозащитники: в Минске сегодня задержано не менее трех человек
По данным правозащитников, в Минске 17 января задержано не менее трех человек.
Так, возле стихийного мемориала погибшего в первые дни протестов против фальсификации выборов Александра Тарайковского (возле станции метро «Пушкинская») задержаны Екатерина Торелкина и Анастасия Калашникова. Также в столице задержан Павел Гирис, сообщает
В Минске и других населенных пунктах сегодня прошли локальные марши против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия, а также солидарности с задержанными.
В Ивьевском районе Гродненской области накануне вечером был задержан бизнесмен Валерий Остринский. Во дворе дома на его хуторе с лета висел бело-красно-белый флаг, что и стало причиной задержания и составления административного протокола.