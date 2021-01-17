Задержанный в Минске врач-невролог Бадамшин получил очередные сутки, но оставлен на свободе из-за заболевания ковидом

Задержанный четвертый раз с начала протестов 36-летний врач-невролог Руслан Бадамшин получил 15 суток ареста, однако временно оставлен на свободе из-за подтвержденного заболевания коронавирусом COVID-19.

Руслан Бадамшин. Фото: centrsna.by.

Бадамшин был задержан вечером 14 января на пути из поликлиники в минском микрорайоне Уручье, куда прибыли силовики в поисках участников протестной акции. 16 января суд Первомайского района (судья Максим Трусевич) принял решение об аресте врача на основании протокола, составленного по ч. 3 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения). Протокол по ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) отправлен на доработку, сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал «Списки задержанных».

Первый раз Бадамшин был задержан 10 августа возле стелы на пересечении проспектов Машерова и Победителей (получил ранение; двое суток провел под стражей, оштрафован на 10 базовых величин — 270 рублей), затем 2 ноября в районе проспекта Дзержинского на акции в поддержку отчисленных студентов Белорусского государственного медицинского университета (15-суточный арест) и 29 ноября на Марше соседей в Уручье (15-суточный арест).

По данным ТК «Списки задержанных», в ходе акций 16 января задержано не менее шести человек, в том числе три женщины.