Лукашенко: Я никогда не отступлю. Я родился, жил и будут жить здесь

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«Никогда не сомневайтесь в моей решительности. Я никогда не отступлю». Об этом заявил Александр Лукашенко вечером 16 января на торжественном приеме по случаю старого Нового года.

«Во-первых, кроме этой страны, у меня ничего нет. Я родился, жил и будут жить здесь. Здесь будут жить мои дети. Как и ваши, я убежден. Нас нигде никто не ждет», — сказал Лукашенко.

«Во-вторых, я глубоко убежден, что мы правы. Да, мы допускали ошибки. Каждый видит свою ошибку в пройденном пути, и я тоже. Это не системные ошибки, это не системные промахи. И если мы будем просто анализировать события (это надо делать), рыдать и стенать по тому или иному поводу, но не извлечем уроки, эти события повторятся, но в больших масштабах. Нам надо извлечь уроки. И это главное, что мы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании», — отметил Лукашенко.
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Тэги: власть авторитаризм ситуация в Беларуси Персона: Александр Лукашенко

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