Мария Колесникова останется под стражей. Суд не удовлетворил жалобу защиты
Суд Партизанского района Минска 16 января не удовлетворил жалобу защиты координатора предвыборного штаба претендента на пост президента Виктора Бабарико, члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Марии Колесниковой на продление срока заключения под стражу до 8 марта.
Сейчас Колесникова находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.
«Решение суда было предсказуемо. Ничего нового для нас сегодня не произошло. Конечно же, мы постарались обосновать нашу жалобу, в том числе Марии, и привести аргументы, которые в иной ситуации могли бы повлиять на решение суда, но, к сожалению, этого не произошло. Будем обжаловать. В течение суток у нас есть право на обжалование, поэтому не позднее чем завтра постановление суда Партизанского района будет обжаловано», — заявила адвокат Колесниковой Людмила Казак.
По словам адвоката, ее вдохновила сегодняшняя поддержка людей, пришедших в суд. «Все, что просили ей передать, я сообщу Марии лично. Каждому, кто посылает ей сообщения, она всегда отвечает персонально и очень радуется, что люди про нее не забывают, думают о ней и поддерживают ее», — сказала адвокат.
Казак также отметила поддержку представителей посольств, которые, несмотря на закрытый характер судебных заседаний, до конца ждут решения. «Они тоже выражают свою обеспокоенность и поддержку Марии. Я об этом ей непременно сообщу, она тоже будет рада», — заявила защитница.