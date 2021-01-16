Александр Лукашенко предрекает «увядание» интернета и призывает не отказываться от телевизора.

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«В последнее время пошли за теми, кто говорит о том, что и телевидение — телевизор, — и газета, и прочие себя изжили. И книга тоже. Вы знаете, кому-то это надо, чтобы принизить роль классических средств массовой информации. Не делайте этого», — сказал Лукашенко на приеме по случаю старого Нового года 16 января, где он вручил награды в том числе представителям государственных СМИ.

«Мы его игнорировать не должны. Это сегодня, как мы увидели, интернет я имею в виду, разного рода телеграм-каналы и прочие — мы увидели, что это — очень мощное, сильное оружие. Но это оружие только в какой-то части навсегда. Вот посмóтрите. Даже при моей жизни, не говоря уже о вас, увидите увядание вот этого вспыхнувшего фейерверка интернета. Я клоню вас к тому: не отказывайтесь от этой классики», — призвал Лукашенко.

«Телевизор — это образ жизни, это образ мышления, — считает он. — Да, сегодня многие достали и начали тыкать в этот айфон, телефон и т.д. Разных марок. Но как только вы зашли в столовую, вы нажали кнопку и смотрите на экран. Куда-то пришли в гости — обязательно там работает телевизор. Это надо сберечь».