Минчанин получил три года колонии за повреждение милицейской видеокамеры

К трем годам лишения свободы в условиях колонии общего режима приговорен 44-летний минчанин, обвинявшийся в порче имущества и применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Решение 6 января вынес суд Советского района Минска.

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Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 16 сентября прошлого года в сквере по улице Восточной «проходило несанкционированное массовое мероприятие». Сотрудники Советского РУВД «отслеживали обстановку и осуществляли документирование на видеокамеру».

«Один из участников мероприятия ударил по видеокамере сотрудника, проводившего съемку, и повредил ее. При задержании мужчина оказал сопротивление и скрылся. Позже правоохранители установили личность и задержали правонарушителя», — говорится в сообщении ГУВД.

Задержанный минчанин «признан виновным в порче имущества, а также сопротивлении сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия».

Помимо лишения свободы, осужденный минчанин «должен выплатить компенсацию вреда в размере 1000 рублей».