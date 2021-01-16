Брестского блогера Александра Кабанова будут судить в Могилеве

Уголовное дело брестского блогера Александра Кабанова будет рассматриваться в суде Октябрьского района Могилева. Дата начала процесса пока неизвестна, сообщает правозащитный центр «Весна».

Ранее планировалось, что суд пройдет в Бресте, но председатель Брестского областного суда направил дело блогера в Верховный суд для изменения его юрисдикции, чтобы дело могло рассматриваться за пределами Брестской области.

11 января стало известно, что уголовное дело Кабанова передано в прокуратуру для направления в суд.

Признанные политзаключенными Александр Кабанов и Сергей Петрухин — блогеры, авторы youtube-канала «Народный репортер». До задержания в середине июня 2020 года освещали борьбу со строительством аккумуляторного завода в Бресте и другие острые социальные темы.

Кабанов был задержан 15 июня, когда пошел по вызову в поликлинику для контроля по отбытию карантина. Суд наказал блогера арестом на 15 суток. Однако 20 июня блогер исчез из ИВС. Только 25 июня стало известно, что блогер был переведен в минское СИЗО.

Сергей Петрухин был задержан в деревне под Пуховичами 16 июня и доставлен в кобринский ИВС. 25 июня его перевезли в изолятор временного содержания Минска, а оттуда — в СИЗО-1 на ул. Володарского.

По информации правозащитников, блогерам предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса по «делу Тихановского»: ч. 1 ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти), ст. 369 УК (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) и ст. 391 УК (оскорбление судьи или народного заседателя в связи с осуществлением ими правосудия).