В Пинском погранотряде срочник пытался застрелиться

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15 января военнослужащий Пинского погранотряда во время несения службы совершил попытку суицида с применением огнестрельного оружия, сообщается на сайте погранотряда.

«Рядовой, уроженец города Борисова, 2002 года рождения, с мая 2020 года проходит срочную военную службу в органах пограничной службы. С ноября 2020 года служит на пограничном посту “Мутвица”. Находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу. По службе характеризуется положительно», — отмечается в сообщении.

На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь, военнослужащий доставлен в больницу.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливает следственно-оперативная группа.

 

Фото gpk.gov.by
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Тэги: попытка суицида пограничник Город: Пинск

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