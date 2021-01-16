Переводчица Ольга Калацкая задержана по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок

Переводчица Ольга Калацкая задержана по уголовной статье (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Об этом сегодня сообщили ее адвокату во Фрунзенском РУВД Минска, передает Белорусская ассоциация журналистов.

Пока неизвестно, какая часть этой статьи ей инкриминируется и в каком именно статусе Калацкая. Сегодня с ней проводились следственные действия.

Как отмечает БАЖ, Ольга Калацкая живет со своей 89-летней мамой, которой необходим уход.

Калацкая была задержана 15 января в своей квартире в Минске. Успела сообщить на своей странице в «Фейсбуке», что ее повезли во Фрунзенское РУВД «на беседу».

Ольга Калацкая — преподаватель английского языка, переводчик книги Маргарет Этвуд «Пенелопиада», а также произведений Вирджинии Вульф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга. Занимается переводами фильмов и мультфильмов на белорусский язык.