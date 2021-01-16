За сутки в Беларуси зарегистрировано 1933 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1933 случая COVID-19, скончались 9 человек с коронавирусной инфекцией, выписаны из больниц 2176 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, третьи сутки подряд количество новых случаев COVID-19 снижается — 15 января их было 1941, 14 января — 1967, днем ранее — 1972. Рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 223 537, умерло 1573 пациента с коронавирусом. Выздоровело 206 676 человек.

За минувшие сутки выполнено 22 769 тестов на коронавирус (всего — 4 238 864).

Фото пресс-службы Минздрава