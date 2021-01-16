Фестиваль европейского кино пройдет в Минске с 20 по 31 января

С 20 по 31 января в кинотеатрах Минска пройдет Фестиваль европейского кино. Площадками для фестиваля станут кинотеатры «Центральный», «Пионер», «Falcon Club Бутик кино» и Silver Screen в ТРЦ Galileo.

Фестиваль европейского кино представлен 41 картиной из Германии, Франции, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Португалии, Чехии, Италии, Скандинавии, стран Балтии и Восточной Европы. Все они — участники престижных мировых кинофестивалей.

В программе игрового кино — социальные драмы, любовные приключения, фантазии, фильмы для всей семьи, а также основанные на реальных событиях истории.

В документальной программе представлены редкости в виде документальных комедий и даже док-анимации, а еще лучшие фильмы студентов киношкол Германии, Италии, Хорватии, Словакии.

Фильмы представят киноэксперты Ирина Демьянова, Игорь Сукманов и Мария Костюкович, а также детские писатели Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский. После некоторых показов состоится Q&A с режиссерами.

Организатор Фестиваля европейского кино — Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» при поддержке European Film Promotion.