Дмитрий Дашкевич нашелся в ИВС Минского района

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Задержанный 15 января общественный активист Дмитрий Дашкевич нашелся в изоляторе временного содержания Минского района (ул. Скорины, 20), сообщила его жена Анастасия Дашкевич на своей странице в «Фейсбуке».

«Нашелся в ИВС на Скорины. Хотя вчера сказали, что там его нет. Белорусское счастье — это когда муж находится в тюрьме», — написала супруга активиста.

Дашкевич был задержан накануне вечером возле урочища Куропаты. Милиция задержала его и еще одного человека, стоявшего с ним в бессрочном протесте против работы расположенного рядом ресторана «Поедем поедим». Возможно, за бело-красно-белый флаг, который они держали. Активистов посадили в машину и увезли.

Ресторан «Поедем поедим» расположен рядом с урочищем Куропаты — местом массового захоронения жертв сталинских репрессий. Протесты против работы ресторана длятся с 31 мая 2018 года, напоминает БелаПАН.
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Тэги: дело Дашкевича задержание Персона: Дмитрий Дашкевич Анастасия Дашкевич

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