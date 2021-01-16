Дмитрий Дашкевич нашелся в ИВС Минского района
Задержанный 15 января общественный активист Дмитрий Дашкевич нашелся в изоляторе временного содержания Минского района (ул. Скорины, 20),
«Нашелся в ИВС на Скорины. Хотя вчера сказали, что там его нет. Белорусское счастье — это когда муж находится в тюрьме», — написала супруга активиста.
Дашкевич был
Ресторан «Поедем поедим» расположен рядом с урочищем Куропаты — местом массового захоронения жертв сталинских репрессий. Протесты против работы ресторана длятся с 31 мая 2018 года, напоминает