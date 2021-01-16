Дмитрий Дашкевич нашелся в ИВС Минского района

Задержанный 15 января общественный активист Дмитрий Дашкевич нашелся в изоляторе временного содержания Минского района (ул. Скорины, 20), сообщила его жена Анастасия Дашкевич на своей странице в «Фейсбуке».

«Нашелся в ИВС на Скорины. Хотя вчера сказали, что там его нет. Белорусское счастье — это когда муж находится в тюрьме», — написала супруга активиста.

Дашкевич был задержан накануне вечером возле урочища Куропаты. Милиция задержала его и еще одного человека, стоявшего с ним в бессрочном протесте против работы расположенного рядом ресторана «Поедем поедим». Возможно, за бело-красно-белый флаг, который они держали. Активистов посадили в машину и увезли.