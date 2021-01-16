«Репортеры без границ» призывают ООН и ОБСЕ принять меры для освобождения Андрея Александрова

Международная организация «Репортеры без границ» решительно осуждает преследование и арест белорусского журналиста Андрея Александрова, говорится в заявлении , размещенном в «Твиттере» организации.

«Репортеры без границ» призывают ООН и представителя ОБСЕ по свободе СМИ принять меры для освобождения Александрова.

«Александров стал девятым журналистом, который находится в заключении по уголовной статье в самой опасной в Европе стране для журналистов. Беспрецедентное давление на СМИ продолжается уже более пяти месяцев, и ситуация ухудшается с каждым днем», — констатирует международная организация.

Ранее с заявлениями по поводу задержания Александрова и продолжающегося преследования белорусских независимых СМИ выступили посольство Соединенных Штатов Америки в Беларуси и Европейская федерация журналистов (EFJ), напоминает БелаПАН.