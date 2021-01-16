«Репортеры без границ» призывают ООН и ОБСЕ принять меры для освобождения Андрея Александрова

/ Общество
Просмотров: 17

Международная организация «Репортеры без границ» решительно осуждает преследование и арест белорусского журналиста Андрея Александрова, говорится в заявлении, размещенном в «Твиттере» организации.

«Репортеры без границ» призывают ООН и представителя ОБСЕ по свободе СМИ принять меры для освобождения Александрова.

«Александров стал девятым журналистом, который находится в заключении по уголовной статье в самой опасной в Европе стране для журналистов. Беспрецедентное давление на СМИ продолжается уже более пяти месяцев, и ситуация ухудшается с каждым днем», — констатирует международная организация.

Ранее с заявлениями по поводу задержания Александрова и продолжающегося преследования белорусских независимых СМИ выступили посольство Соединенных Штатов Америки в Беларуси и Европейская федерация журналистов (EFJ), напоминает БелаПАН.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: дело Александрова Репортеры без границ Персона: Андрей Александров

Другие материалы на эту тему:

Уголовное дело против Андрея Александрова завели за помощь фонду ByHelp

Уголовное дело против Андрея Александрова завели за помощь фонду ByHelp

Десять сотрудников УБЭП более трех часов обыскивали офис БелаПАН

Десять сотрудников УБЭП более трех часов обыскивали офис БелаПАН

Под уголовным прессом. В офисе БелаПАН проходит обыск

Под уголовным прессом. В офисе БелаПАН проходит обыск

«Беларусь остается в статусе самой опасной для журналистов страны Европы»

«Беларусь остается в статусе самой опасной для журналистов страны Европы»