Фотофакт. В Минске Kia врезался в троллейбус и был отброшен прямо на маршрутку

Авария с участием сразу трех транспортных средств произошла в столице утром 15 января на перекрестке улиц Вирской и Брилевской.

По предварительной информации ГАИ, 47-летняя женщина — водитель легковушки «Kia», очевидно, не учла погодные условия и врезалась в троллейбус, который остановился из-за технической неисправности.

После удара автомобиль отбросило в крайнюю правую полосу движения, где двигался маршрутный автобус «Mercedes».