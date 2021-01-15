Фотофакт. В Минске Kia врезался в троллейбус и был отброшен прямо на маршрутку

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Авария с участием сразу трех транспортных средств произошла в столице утром 15 января на перекрестке улиц Вирской и Брилевской.

 

 

 

По предварительной информации ГАИ, 47-летняя женщина — водитель легковушки «Kia», очевидно, не учла погодные условия и врезалась в троллейбус, который остановился из-за технической неисправности.

После удара автомобиль отбросило в крайнюю правую полосу движения, где двигался маршрутный автобус «Mercedes».

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу, сообщает vk.com/cpbelarus.
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Тэги: авария пострадал водитель Город: Минск

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