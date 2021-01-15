Ученые выясняют, почему некоторые люди не заражаются COVID-19

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Петербургские ученые намерены выяснить, почему некоторые люди не заражаются COVID-19 даже при плотном контакте с больными. Как пишет «Доктор Питер», Фонд перспективных медицинских исследований и разработок планирует изучить генетику феномена врожденной устойчивости к новой коронавирусной инфекции.

 

Фото: doctorpiter.ru.

 

Медики отмечают, что изучение генетической уникальности этих людей поможет прогнозировать персональную предрасположенность к COVID-19 и разработать новые эффективные методы лечения заболевания.

«Главная трудность предполагаемого исследования сводится даже не к сложным научным методам, а к проблеме выявления группы таких невосприимчивых людей среди населения. Они же не болеют — их не встретишь в инфекционных больницах или в поликлиниках. Кроме того, большинство просто не обращают внимание на свою уникальность или списывают все на удачу и счастливый случай», — сказал учредитель фонда академик Михаил Дубина.

К участию в исследовании специалисты приглашают добровольцев, которым удалось избежать заражения после тесного контакта с носителями вируса. Врачи проведут генетические, биохимические, иммунологические и другие анализы мазков и крови.

анее ученые выяснили, что у переболевших коронавирусом иммунитет сохраняется около пяти месяцев. Однако они все равно могут быть разносчиками инфекции.
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Тэги: устойчивости к коронавирусной инфекции исследование Персона: Михаил Дубина Город: Санкт-Петербург

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