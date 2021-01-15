Минчанин Михаил Глуховский приговорен к трем годам «домашней химии» по делу о шествии в Куропаты

Суд Первомайского района Минска признал 47-летнего Михаила Глуховского виновным по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса и приговорил к трем годам ограничения свободы без направления в учреждение исправительного типа, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Это первый приговор по уголовному делу о шествии в Куропаты, подозреваемым по которому был признан 231 человек.

Дело в отношении Глуховского рассматривала судья Светлана Черепович. Государственное обвинение поддерживала Тамара Зубко.

Согласно обвинению, 1 ноября с 13.00 до 17.15 Глуховский принял участие в несанкционированном массовом мероприятии на проспекте Независимости. Вместе с неустановленными лицами обвиняемый «долго и упорно нарушал общественное спокойствие, а при нахождении в первых рядах массового мероприятия он принял участие в блокировании путей транспортных коммуникаций путем выхода группой лиц на проезжую часть вблизи домов 95а—111 по проспекту Независимости Минска». В результате этих действий было приостановлено движение 14 автобусов и 10 троллейбусов в районе проспекта Независимости, улиц Волгоградской, Кедышко, Логойский тракт, Филимонова, Калиновского и других. Предприятию «Минсктранс» причинен ущерб более чем на 10 тыс. рублей, отмечается в обвинении.

Глуховский в суде признал вину частично. Мужчина объяснил, что вышел на шествие 1 ноября, чтобы выразить мирный протест. Но он не признал, что причинил ущерб на такую сумму.

Гособвинитель заявила, что вина Глуховского доказана показаниями сотрудников ОМОН, видеозаписью и данными о телефонных соединениях. Свидетелями в суде выступили четыре сотрудника ОМОН в масках и с измененными фамилиями. Ни один из них не видел и не задерживал Глуховского.

1 ноября в Минске состоялся Марш против террора. Его участники прошли от станции метро «Парк Челюскинцев» до урочища Куропаты, где похоронены жертвы сталинских репрессий. Силовики препятствовали движению колонн, выставляя заслоны и используя спецсредства. По данным правозащитников, было задержано не менее 286 человек. На следующий день Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело «по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них на основании ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса». Подозреваемым был признан 231 человек.