Возле урочища Куропаты задержан гражданский активист Дмитрий Дашкевич

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Возле урочища Куропаты 15 января задержан общественный активист Дмитрий Дашкевич.

 

Дашкевич (слева) с соратниками на вахте возле Куропат. Фото: t.me/radiosvaboda.

 

Как сообщила БелаПАН его жена Анастасия Дашкевич, около 17 часов ей позвонили и сообщили, что Дашкевича и еще одного человека, стоявшего с ним в бессрочном протесте против работы расположенного рядом ресторана «Поедем поедим», посадили в машину и увезли.

«Возможно, их забрали за флаг, который они держали. Говорили, что милиция ехала мимо, увидели, остановились, начали куда-то звонить. Потом уехали, вернулись и забрали. Пока не знаю подробностей», — сказала она.

Ресторан «Поедем поедим» расположен рядом с урочищем Куропаты — местом массового захоронения жертв сталинских репрессий. Протесты против работы ресторана длятся с 31 мая 2018 года.
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Тэги: задержание активиста Куропаты Персона: Дмитрий Дашкевич Анастасия Дашкевич Город: Минск

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