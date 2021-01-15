Кабмин Нидерландов подал в отставку из-за скандала с детскими пособиями

Правительство Нидерландов вместе с его главой Марком Рютте ушло в отставку из-за скандала, связанного с тем, что налоговая служба ошибочно обвинила тысячи родителей в мошенничестве с получением пособия на детей. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на NL Times.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото: en.wikipedia.org.

Нынешнее правительство останется у власти до тех пор, пока не будет сформирован новый кабмин. До окончательного ухода правительство будет заниматься текущими вопросами, в том числе связанными с пандемией коронавируса.

Наиболее «спорные или чувствительные темы» оставят на рассмотрение следующего кабинета. Что можно отнести к подобной категории определят парламент и сенат.

Скандал вспыхнул в прошлом году. В некоторых случаях речь шла о десятках тысяч евро. Одним из критериев для вычисления якобы мошенников стало наличие двойного гражданства.

Парламентская комиссия пришла к выводу, что кабмин частично несет ответственность за ошибку. Впоследствии власти извинились перед родителями, отмечает Politico, и в марте прошлого года выделили 500 миллионов евро на компенсации пострадавшим родителям.

Выборы пройдут в Нидерландах 17 марта. Некоторые избирательные участки откроются раньше, чтобы голосующие могли соблюдать социальную дистанцию из-за пандемии.