COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрирован 1.941 случай, скончались десять человек

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрирован 1.941 случай COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией, выписаны из больниц 2.054 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

 

 

Согласно официальной статистике, вторые сутки подряд количество новых случаев COVID-19 снижается — 14 января их было 1.967, днем ранее — 1.972. Рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 221.604, умерло 1.564 пациента с коронавирусом. Выздоровело 204.500 человек.

За минувшие сутки выполнено 24.888 тестов на коронавирус (всего — 4.216.095).

По информации пресс-службы Минздрава, перепрофилированные под прием пациентов с COVID-19 отделения больниц Минской области вскоре вернутся к обычному режиму работы. «Заболеваемость коронавирусной инфекцией по стране ниже, чем ожидалось, поэтому многие учреждения здравоохранения возвращаются к привычному режиму работы», — отмечает министерство в своем телеграм-канале.

В стационарах Минской области для пациентов с COVID-19 было перепрофилировано 32% коечного фонда. Наибольшее количество свободных коек сейчас насчитывается в Минском областном противотуберкулезном диспансере, центральных районных больницах Солигорского, Слуцкого, Столбцовского, Клецкого, Воложинского, Молодечненского, Вилейского и Узденского районов.

25 января планируется открыть для плановой работы столичный роддом № 2 и Минскую городскую гинекологическую больницу. На ближайшее время запланированы для вывода детская инфекционная больница и 1-я городская клиническая больница.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус

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