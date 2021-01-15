Первый в этом году в Беларуси смертный приговор вынесен в Слуцке

Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке 15 января повторно вынес смертный приговор Виктору Скрундику, отмененный ранее Верховным судом.

Виктор Скрундик. Фото: http:dp.spring96.org.

Приговоры в отношении других фигурантов дела, которых обвиняют в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины, тоже остались прежними, сообщает правозащитный сайт dp.spring96.org .

6 марта 2020 года Миноблсуд на выездном заседании в Слуцке приговорил 29-летнего жителя Слуцкого района Виктора Скрундика к смертной казни по обвинению в нескольких убийствах и покушении на убийство. В рамках того же дела 25-летний Виталий Мятеж и 33-летний Валентин Бушнин приговорены к 22 и 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима соответственно.

Жителей Слуцкого района обвинили в убийстве двух мужчин 79 и 94 лет, а также покушении на убийство 85-летней женщины в январе 2019 года. Следствие установило, что жертв сначала душили, а после сжигали.

30 июня коллегия Верховного суда отменила смертный приговор Скрундику, рассмотрев его кассационную жалобу, а также другие приговоры по делу. Уголовное дело отправили на новое рассмотрение в Минский областной суд.

Новый процесс начался 7 сентября, позже заседания несколько раз переносили по причине COVID-19. На новом рассмотрении дела 29 сентября прокурор запросил такие же меры наказания, которые были вынесены до отмены приговоров Верховным судом: Виктору Скрундику — расстрел, Валентину Бушнину — 18 лет лишения свободы, Виталию Мятежу — 22 года лишения свободы, Сергею Захарченко — год исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.

В последнем слове при новом рассмотрении дела 11 января Скрундик заявил, что раскаивается в совершенном преступлении, и попросил прощения у родственников погибших. По словам обвиняемого, он не знал в момент поджога, что пострадавшие были еще живы. Когда узнал, что его сообщник не задушил одного из мужчин, а только лишил сознания, сразу попросил вызвать МЧС, а затем дважды попытался попасть в дом, чтобы спасти выжившего, но пожарные его не пустили.