Телеграм-канал «Сухарево News» и чат «Сухарево-97» после задержания администратора контролируют силовики

/ Общество
Просмотров: 117

Задержан 31-летний минчанин — создатель и администратор телеграм-чата «Сухарево-97», участниками которого были более 3300 пользователей, а также телеграм-канала «Сухарево News» (более 1100 подписчиков), сообщает пресс-служба МВД.

По информации министерства, житель Минска был задержан сотрудниками ГУБОПиК 14 января.

«Оперативники установили, что задержанный активно призывал подписчиков к участию в протестных «дворовых» акциях, которые проходили на территории столицы. А несколько месяцев назад передал права владельца ресурсов за границу», — говорится в сообщении.

Пресс-служба не называет имя задержанного. На опубликованном в телеграм-канале МВД видео, где мужчина дает показания, его лицо скрыто.

В то же время правозащитный сайт spring96.org сообщает, что администратора чата и канала зовут Иван Бондаренко. После задержания он попал в 4-ю городскую больницу, откуда 15 января его забрали силовики.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 3 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: телеграм-канал задержание Персона: Иван Бондаренко

Другие материалы на эту тему:

Директора Гродненского детского хосписа будут судить за участие в митинге

Директора Гродненского детского хосписа будут судить за участие в митинге

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток

По полочкам. Что делать, если вашего близкого задержали

По полочкам. Что делать, если вашего близкого задержали

«Волокли в одних трусах и майке». Задержан оппозиционный активист Сергей Спарыш

«Волокли в одних трусах и майке». Задержан оппозиционный активист Сергей Спарыш