«Нас душили и будут душить». Лукашенко считает, что клином свет на ЕС не сошелся

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Беларусь должна научиться противостоять западным санкциям, заявил Александр Лукашенко, принимая 15 января с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и своего помощника Валерия Бельского.

Фото president.gov.by

Он подчеркнул важность ценовой стабильности в Беларуси. «Ценовая стабильность — вопрос номер один [МАРТ объяснил, почему в Беларуси произошел скачок инфляции]. Мы никуда от этого не уйдем. Это жизнь наших людей», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

При этом Лукашенко не стал комментировать отношения с Западом и заявил, что Беларуси необходимо научиться противостоять санкционному давлению.

«Всякого рода санкционное давление, — вы должны понимать, что это чисто политические вещи. Нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности. Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся», — заявил Лукашенко.

17 декабря 2020 года Евросоюз принял очередной (третий) пакет санкций в отношении белорусских властей. Его особенность в том, что ограничительные меры были введены в отношении 29 физических и семи юридических лиц, которые аффилированы с государством.

Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку счетов как физических, так и юридических лиц. Под санкции попали Управление делами президента Беларуси, ЗАО «Белтехэкспорт», «Дана холдингз/Дана Астра», ООО «Синезис», ОАО «Агат», ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «Минский завод колесных тягачей».

Помимо представителей власти в санкционный список включены бизнесмены, которых считают приближенными к Лукашенко, — Александр Шакутин (председатель совета директоров ОАО «Амкодор») и Николай Воробей.

12 января Александр Лукашенко поручал правительству принять ответные меры. Во время доклада вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика он заявил: «Пара-тройка наших предприятий попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Задача правительства — вы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции, мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать».
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Тэги: Беларусь-ЕС санкции Персона: Александр Лукашенко

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