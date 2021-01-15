Посольство США «глубоко обеспокоено продолжающимся преследование белорусских независимых СМИ»
«Мы глубоко обеспокоены продолжающимся преследованием белорусских независимых СМИ, которые просто делают свою работу, беспристрастно рассказывая своим согражданам о происходящем», — говорится в заявлении, которое 15 января распространила пресс-служба посольства США в Беларуси.
«
Посольство отмечает, что сильные независимые СМИ, свободный обмен информацией и доступ к ней являются правом белорусского народа и очень важны для современного открытого общества.
«Мы снова призываем власти Беларуси к защите и обеспечению основных свобод, в первую очередь свободы собраний, слова и печати. Белорусский народ заслуживает лучшего будущего», — говорится в заявлении.
Накануне в в офисе информационной компании БелаПАН
Изъяты некоторые рукописные записи, документы, около десятка жестких дисков рабочих компьютеров, жесткий диск сервера локальной сети, два нетбука, визитные карточки.
Обыск проводился в рамках
В постановлении на обыск также фигурировала статья 293 УК (массовые беспорядки).
Александров был задержан 12 января. «Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска», — сообщила на следующий день официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.
Задержана также девушка Александрова Ирина Злобина.
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