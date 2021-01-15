Посольство США «глубоко обеспокоено продолжающимся преследование белорусских независимых СМИ»

«Мы глубоко обеспокоены продолжающимся преследованием белорусских независимых СМИ, которые просто делают свою работу, беспристрастно рассказывая своим согражданам о происходящем», — говорится в заявлении, которое 15 января распространила пресс-служба посольства США в Беларуси.

« Арест [журналиста] Андрея Александрова на этой неделе и вчерашний рейд на информационное агентство БелаПАН в поисках сомнительных оправданий его ареста являются еще одним свидетельством того, что власти по-прежнему склонны манипулировать законом в своих политических целях», — подчеркивается в заявлении.

Посольство отмечает, что сильные независимые СМИ, свободный обмен информацией и доступ к ней являются правом белорусского народа и очень важны для современного открытого общества.

«Мы снова призываем власти Беларуси к защите и обеспечению основных свобод, в первую очередь свободы собраний, слова и печати. Белорусский народ заслуживает лучшего будущего», — говорится в заявлении.

Накануне в в офисе информационной компании БелаПАН прошел трехчасовой обыск . Его проводили более 10 сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома по поручению управления Следственного комитета по Минску.

Изъяты некоторые рукописные записи, документы, около десятка жестких дисков рабочих компьютеров, жесткий диск сервера локальной сети, два нетбука, визитные карточки.

Обыск проводился в рамках расследования дела , возбужденного по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) в отношении журналиста Андрея Александрова. В 2014-2018 годах он занимал должность заместителя директора БелаПАН. В настоящее время между ним и компанией существуют договорные отношения.

В постановлении на обыск также фигурировала статья 293 УК (массовые беспорядки).

Александров был задержан 12 января. «Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска», — сообщила на следующий день официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Задержана также девушка Александрова Ирина Злобина.

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