Нацбанк предупреждает о телефонном мошенничестве от имени сотрудников регулятора

Национальный банк предупреждает, что мошенники начали звонить гражданам Беларуси и представляться сотрудниками центрального банка.

«Будьте осторожны! В последнее время в Беларуси зафиксированы звонки в Viber от мошенников, которые представляются сотрудниками Национального банка. При этом звонки могут совершаться с телефонных номеров, похожих на номер контакт-центра Национального банка +375 (17) 375-20-02 с использованием официального логотипа», — предупреждает пресс-служба Нацбанка.

Регулятор подчеркивает, что сотрудники банков не используют Viber для звонков клиентам. «Мошенники используют специальное программное обеспечение, которое обеспечивает подмену номера. Мошенники могут обладать начальной информацией о человеке (имя, отчество, в редких случаях они имеют фамилию, личный номер паспорта, иногда — не полный номер банковской платежной карточки)», — сообщает Нацбанк.

Мошенники, отмечает регулятор, называют имеющуюся у них информацию для создания у клиента доверия и уверенности, что звонит сотрудник банка.

«Чаще всего злоумышленники просят назвать недостающие цифры карточки или 3-D Secure код, который пришел на мобильный телефон. После получения необходимых данных злоумышленники могут вывести денежные средства, используя сервисы переводов банков, либо воспользоваться системой интернет-банкинга», — говорится в сообщении Нацбанка.

После этого, предупреждает Нацбанк, мошенники могут осуществить перевод имеющейся суммы денежных средств с карточки человека на карточки/кошельки, которые находятся у мошенников. Кроме этого, с помощью полученной информации мошенники могут открыть счета в иных банках с использованием межбанковской системы идентификации, оформить онлайн-кредит.

«Отдельно обращаем внимание на участившиеся случаи создания фишинговых сайтов известных торговых площадок и сервисов, таких как Kufar и Белпочта, а также интернет-банкингов банков. Внешне данные сайты и ссылки максимально идентичны оригинальным. Пример таких ссылок: https://kufarpay.space, https://kufar.name, https://belpost.biz», — сообщает Нацбанк.

Перейдя по подобной ссылке и заполнив информацию, данные становятся известны мошенникам. В связи с этим Нацбанк просит граждан быть максимально бдительными и помнить об основных правилах безопасности.

«Никому не сообщайте личную информацию, данные карточки, коды из смс. Установите лимит по расходам средств. Заведите карточку для оплаты в сети интернет. Не разглашайте данные своей карточки в интернете. Установите надежные пароли для входа в системы. Пользуйтесь антивирусными программами. Установите смс-оповещение. Обращайте внимание на корректность ссылки, отправленной вам. Присматривайтесь к написанию имени сайта и наличию у браузера отметки о том, что сайт безопасен», — предупреждает Нацбанк.