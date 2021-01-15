Мингорсуд: забастовка некоторых работников Нового драмтеатра была незаконной

Минский городской суд, рассмотрев иск руководства учреждения «Новый драматический театр Минска» к его отдельным работникам, признал их забастовку незаконной.

«Установлено, что 27 октября 2020 года некоторые работники отказались выполнять свои должностные обязанности в связи с объявлением забастовки. Об этом они уведомили директора учреждения в тот же день», — сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что истец просил признать забастовку незаконной, поскольку ответчики «нарушили сроки и процедуру ее проведения».

Также истец полагал, что требования работников, изложенные в первом уведомлении, носили политический характер и не были связаны с разрешением коллективного трудового спора, а во втором — касались мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции, которые в театре выполнялись в полном объеме.

В ходе судебного заседания, сообщает Генпрокуратура, определено, что забастовка проведена с явными нарушениями норм о труде.

«Опровергнуты доводы ответчиков о том, что они прекратили трудовую деятельность из-за несозданных нанимателем надлежащих условий труда при распространении острых респираторных заболеваний, включая коронавирус. Доказано, что наниматель принял необходимые меры, в том числе по предупреждению распространения инфекционных заболеваний», — говорится в сообщении.

Решение суда о признании забастовки незаконной вступило в законную силу.

27 октября 12 сотрудников Нового драматического театра объявили о забастовке. В этот день они написали и передали директору Василию Мартецкому два письма, в которых сообщили о присоединении к общенациональной забастовке.

Одной из причин указали отсутствие в театре необходимых эпидемиологических мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и предложили уйти на карантин. Также авторы письма указали на свое несогласие с происходящими в стране событиями после президентских выборов и на некоторые другие проблемы театра — отсутствие рекламы, малочисленность зрителей и т.д. Этим вечером актеры, подписавшие письмо, отказались выйти на сцену в спектакле «Бонусный сеанс психоанализа».

Новый драматический театр Минска начал свою историю с театра-студии «Дзе-Я?», созданного в 1987 году. В 1992 году театр обрел статус государственного городского театра Минска, а в 2004 году получил свое современное название.