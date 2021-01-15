Под Брестом школьный автобус снес забор и влетел в дерево
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В Брестском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участие школьного автобуса.
По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась накануне днем на улице Трудовая в деревне Ивахновичи, когда водитель осуществлял подвоз учащихся.
Предварительно установлено, что на закруглении дороги произошло столкновение «ПАЗа» и «Мазды».
«После столкновения автобус занесло и он совершил наезд на заборное ограждение», — сообщили в ГАИ.
В автобусе, помимо водителя, находилось 11 детей. К счастью, никто не пострадал.