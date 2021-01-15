Почему в Беларуси произошел скачок инфляции

По итогам года инфляция превысила целевой параметр во многом за счет роста цен, наиболее подверженных влиянию ослабления белорусского рубля, а также удорожания отдельных импортируемых продовольственных товаров.

Как сообщалось, за 2020 год прирост потребительских цен составил 7,4% (при официальном прогнозе — 5%), за декабрь — 1,2%.

В комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли отмечает, что в годовом выражении в январе 2020 года рост потребительских цен составил 4,7%, в феврале — 4,3%, марте — 4,9%, апреле — 5,4%, мае — 4,9%, июне — 5,2%, июле — 5,2%, августе — 5,6%, сентябре — 6,1%, октябре — 6,2%, ноябре — 6,6%.

За год цены на плодоовощную продукцию выросли на 16%, ЖКХ — на 8,3%, услуги пассажирского транспорта — на 23,1%, медикаменты — на 9,8%, легковые автомобили — на 15,2%, связь — 4,7%.

«Сдерживание роста регулируемых цен (тарифов) и цен на социально значимые товары позволило удержать их ниже уровня инфляции, в 2020 году их прирост составил 6,7 и 6% соответственно», — отмечают эксперты ведомства.

Ускорение годовой инфляции в декабре на 0,8 процентного пункта обусловлено, прежде всего, удорожанием импортируемых овощей (за счет сезонного замещения отечественных овощей импортными, что усилило перенос влияния курсового фактора).

Кроме того, сохранился рост цен на товары, которые в Беларуси не производятся или производятся в недостаточном количестве (масло растительное, крупы, рыба).

Одновременно отмечается замедление роста цен на автомобильное топливо (по оценке, с 6,8% в годовом выражении в ноябре 2020 года до 3,7% в декабре), масло животное (с 4,5 до 1,4%), муку пшеничную (с 1,6 до 1,1%), одежду (с 4,2 до 3,6%). Соль за год подешевела на 9,7%, сообщает МАРТ.

В сфере регулируемого ценообразования прирост цен и тарифов за 2020 год составил 6,7%. В декабре по отношению к предыдущему месяцу планово повышены регулируемые тарифы на городские пассажирские перевозки, услуги пассажирского железнодорожного транспорта регионального сообщения экономкласса, а также связи.

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