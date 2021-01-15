«На фоне пустого ВНС демсилы могут представить концепцию развития страны»

По мнению директора Института «Политическая сфера» Андрея Казакевича, ответ белорусской оппозиции на Всебелорусское народное собрание (ВНС) был необходим, особенно в условиях политического затишья.

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Политолог подчеркивает, пишет DW , что оппозиции «нужно было показать сущность ВНС, что это фактически партийный съезд актива Лукашенко, который не имеет ничего общего с общественным представительством».

Скептически оценивая возможность включения делегатов собрания в санкционный список (об этом говорит глава НАУ Павел Латушко), эксперт уверен, что «в любом случае их участие в собрании должно иметь политические последствия».

Казакевич считает, что необходимо зафиксировать, что «это актив Лукашенко и в этом заключается их политическая роль».

Идея альтернативного «Схода», говорит политолог, является довольно интересной, если сработает и сможет обеспечить представительство и информационный эффект.

«Чтобы быть успешным, «Сход» должен сформулировать альтернативное видение будущего для Беларуси. На фоне пустого и пропагандистского ВНС демократические силы могут продемонстрировать концентрированное политическое содержание и концепцию развития страны», — резюмировал эксперт.

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