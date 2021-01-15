«На фоне пустого ВНС демсилы могут представить концепцию развития страны»
По мнению директора Института «Политическая сфера» Андрея Казакевича, ответ белорусской оппозиции на
Политолог подчеркивает, пишет
Скептически оценивая
Казакевич считает, что необходимо зафиксировать, что «это актив Лукашенко и в этом заключается их политическая роль».
Идея альтернативного «Схода», говорит политолог, является довольно интересной, если сработает и сможет обеспечить представительство и информационный эффект.
«Чтобы быть успешным, «Сход» должен сформулировать альтернативное видение будущего для Беларуси. На фоне пустого и пропагандистского ВНС демократические силы могут продемонстрировать концентрированное политическое содержание и концепцию развития страны», — резюмировал эксперт.
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