Начался суд над участницей, разрисовавшей щит силовиков у Дворца независимости

В суде Октябрьского района Минска 14 января начался судебный процесс над Софией Малашевич, разрисовавшей баллончиком щит заградительной системы «Рубеж» у Дворца независимости во время «Марша единства» 6 сентября прошлого года.

Малашевич обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: 339, ч. 2 (хулиганство, совершенное группой лиц), 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 368 (оскорбление президента). Последняя статья — за нецензурный плакат на одной из цепей солидарности.

По этому же делу проходит Тихон Клюкач, обвиняемый по ст. 339 и 342. Оба признаны политзаключенными. Как сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Клюкач признал себя виновным только по ст. 342.

В суде он заявил, что не наносил надписи, а снимал на телефон, как это делает Малашевич. Во время следствия он сообщил, что тоже расписывал щит, но в суде отказался от этих показаний, поскольку, по его словам, хотел выгородить Малашевич, но это не помогло. Кроме того, у него заболела мать, отмечается в пресс-релизе правозащитников.

Девушка также признала вину частично — по ст. 342 и 368, заявив, что наносила надписи одна, а не в составе группы.

По словам Малашевич, своими действиями она пыталась привлечь внимание к социальной несправедливости в стране и незащищенности пенсионеров, в том числе своей бабушки-инвалида, имеющей 40 лет трудового стажа, но получающей только 400 рублей пенсии в месяц — за эти деньги невозможно нанять сиделку.

После допроса обвиняемых и зачитывания их показаний был объявлен перерыв до 21 января.