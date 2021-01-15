Сегодня будет первый день настоящей зимы
Сегодня погоду на территории нашей страны будут формировать область пониженного атмосферного давления и холодные воздушные массы с севера.
Будет облачно с прояснениями. В некоторых районах выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северный, северо-западный умеренный. Погода в регионах:
- Брест -8..-10°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск -14..-16°C (вероятность осадков 70-80%);
- Гомель -12..-14°C (вероятность осадков 60-70%);
- Гродно -9..-11°C (вероятность осадков 5-10%);
- Могилев -14..-16°C (вероятность осадков 70-80%);
- Минск -14..-16°C (вероятность осадков 5-10%).