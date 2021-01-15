Сегодня будет первый день настоящей зимы

Сегодня погоду на территории нашей страны будут формировать область пониженного атмосферного давления и холодные воздушные массы с севера.

Будет облачно с прояснениями. В некоторых районах выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северный, северо-западный умеренный. Погода в регионах: