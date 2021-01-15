Сегодня будет первый день настоящей зимы

/ Общество
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Сегодня погоду на территории нашей страны будут формировать область пониженного атмосферного давления и холодные воздушные массы с севера.

Будет облачно с прояснениями. В некоторых районах выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северный, северо-западный умеренный. Погода в регионах:

  • Брест -8..-10°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск -14..-16°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гомель -12..-14°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Гродно -9..-11°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев -14..-16°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Минск -14..-16°C (вероятность осадков 5-10%).
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Тэги: погода мороз

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