Волонтеры рассказали о задержанных на вечерних акциях в четверг

/ Общество
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Не менее семи человек, в том числе две женщины, задержано вечером в четверг, 14 января, в ходе районных акций протеста.

Как сообщает волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных», среди них также врач-невролог Руслан Бадамшин, которого неоднократно задерживали летом и осенью: 10 августа возле стелы на пересечении проспектов Независимости и Победителей (был ранен; суд оштрафовал на 10 базовых величин — 270 рублей), 2 ноября в районе проспекта Дзержинского в Минске на акции в поддержку отчисленных студентов-медиков (15-суточный арест) и 29 ноября на «Марше соседей» в столичном микрорайоне Уручье (15-суточный арест).

Локальные акции проходят в Минске и других городах без привязки ко времени и дням недели.

 

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста

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