В Беларуси организации задолжали по кредитам и займам почти 96 млрд рублей

Задолженность белорусских организаций по кредитам и займам на 1 декабря 2020 года составила 95 млрд 836,5 млн рублей.

Как отмечает Белстат, это на 22,4% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 1,7% меньше по сравнению с показателем на 1 ноября, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 декабря составила 2 млрд 556,7 млн рублей. По данным Белстата, за 11 месяцев 2020 года она снизилась на 16,4%, по сравнению с 1 ноября — выросла на 0,3%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность за январь—ноябрь 2020 года уменьшилась на 7,4% до 1 млрд 19 млн рублей, за ноябрь — снизилась на 0,2%. В целом внешняя кредиторская задолженность за 11 месяцев прошлого года выросла на 9,9% (до 12 млрд 313,6 млн), по сравнению с 1 ноября — на 3%.

Просроченная кредиторская задолженность снизилась на 4,1% и на 1 декабря составила 7 млрд 598,9 млн рублей, за ноябрь — выросла на 0,9%.

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2020 года составила 60 млрд 575,3 млн рублей, или на 11,1% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 1,9% больше по сравнению с показателем на 1 ноября.

Просроченная дебиторская задолженность за 11 месяцев прошлого года выросла на 0,1% и на 1 декабря составила 7 млрд 965,9 млн рублей (за ноябрь — рост на 0,9%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 2% до 941,8 млн рублей (за ноябрь — на 0,7%).

В целом внешняя дебиторская задолженность с начала года выросла на 37% до 12 млрд 961,9 млн рублей, по сравнению с 1 ноября — снизилась на 5,4%.

Дебиторская задолженность на 1 декабря 2020 года составила 50 млрд 221,9 млн рублей, или на 21,4% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 0,2% меньше по сравнению с показателем на 1 ноября.

Исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» экономист Ярослав Романчук ранее в комментарии БелаПАН отметил, что рост задолженности ухудшает положение не только предприятий, но и банковской системы.

«Все сильно закредитованы, и львиная доля приходится на госсектор. Предприятия опять стоят с протянутой рукой к правительству — дайте еще денег, дайте реструктуризацию долгов. Госбанки говорят то же самое в отношении правительства и Нацбанка. Ситуация патовая, потому что как только Национальный банк, который ранее очень благоразумно себя повел и ужесточил денежно-кредитную политику, начнет потакать такого рода требованиям, тогда курс на уровне 3—3,5 рубля за доллар и инфляция более 10% неизбежны», — считает экономист.