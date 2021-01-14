Белорусы сыграли вничью с россиянами на старте ЧМ-2021 по гандболу

Белорусская мужская сборная стартовала на чемпионате мира по гандболу, который проходит в Египте.

14 января в Александрии в первом поединке группового турнира подопечные Юрия Шевцова сыграли вничью со сборной России — 32:32.

Сегодня в группе H состоялся еще один матч. Сборная Словении разгромила Южную Корею — 51:29.

Следующий матч команда Беларуси проведет 16 января против Южной Кореи, а 18 января встретится со Словенией.

Всего титул чемпиона мира оспаривают сборные 32 стран. По итогам группового турнира три лучшие команды каждой из восьми групп выйдут в основной раунд — четыре группы по шесть команд. Борьбу за медали продолжат две первые команды каждой группы основного раунда.