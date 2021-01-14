В Беларуси появилось первое национальное рейтинговое агентство

Национальный банк Беларуси аккредитовал и включил в реестр рейтинговых агентств общество с ограниченной ответственностью «БИК Рейтингс».

Коллаж pixabay.com Соответствующее решение принято постановлением правления Нацбанка от 12 января 2021 года № 7, сообщила пресс-служба регулятора.

Национальным банком также согласована методология ООО «БИК Рейтингс» по присвоению корпоративных рейтингов. Она применима для оценки кредитных рейтингов организаций — резидентов Беларуси.

Вместе с тем не предусмотрено применение методологии к банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», лизинговым компаниям, микрофинансовым организациям, инвестиционным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым организациям, кооперативным организациям в силу особенностей их функционирования. Методология также не предусматривает оценки эмитируемых (выдаваемых) финансовых инструментов эмитента.

Правовые основы осуществления рейтинговой деятельности и деятельности рейтинговых агентств в Беларуси, а также требования к методологии рейтингового агентства, порядку и срокам составления и представления отчетности и иной информации определены постановлениями правления Нацбанка от 12 августа 2019 года № 324 «О методологии, отчетности и иной информации рейтингового агентства» и от 12 августа 2019 года № 325 «Об организации и осуществлении рейтинговой деятельности».