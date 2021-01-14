Координационный совет выразил солидарность с БелаПАН

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в Беларуси выразил солидарность с сотрудниками БелаПАН и всеми журналистами, которые «общими усилиями, совместными обращениями и давлением отстаивают свое право на свободную журналистскую деятельность».

«Давлением на журналистов власть в очередной раз пытается запугать белорусов и ограничить доступ к информации. Они не хотят понимать того, что скрыть и обмануть не удастся, т.к. белорусы уже давно поняли, кто стоит за всеми политическим преследованиями мирных граждан и оппонентов», — говорится в заявлении , размещенном в телеграм-канале КС.

14 января сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома по поручению управления Следственного комитета по Минску провели обыск в офисе информационной компании БелаПАН.

Изъяты некоторые рукописные записи, документы, около десятка жестких дисков рабочих компьютеров, жесткий диск сервера локальной сети, два нетбука, визитные карточки.

Обыск проводился в рамках расследования дела, возбужденного по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) в отношении журналиста Андрея Александрова. В 2014—2018 годах он занимал должность заместителя директора БелаПАН. В настоящее время между ним и компанией существуют договорные отношения.

В постановлении на обыск также фигурировала статья 293 УК (массовые беспорядки).