Координационный совет выразил солидарность с БелаПАН
Координационный совет по урегулированию политического кризиса в Беларуси выразил солидарность с сотрудниками БелаПАН и всеми журналистами, которые «общими усилиями, совместными обращениями и давлением отстаивают свое право на свободную журналистскую деятельность».
«Давлением на журналистов власть в очередной раз пытается запугать белорусов и ограничить доступ к информации. Они не хотят понимать того, что скрыть и обмануть не удастся, т.к. белорусы уже давно поняли, кто стоит за всеми политическим преследованиями мирных граждан и оппонентов», —
14 января сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома по поручению управления Следственного комитета по Минску
Изъяты некоторые рукописные записи, документы, около десятка жестких дисков рабочих компьютеров, жесткий диск сервера локальной сети, два нетбука, визитные карточки.
Обыск проводился в рамках расследования дела, возбужденного по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) в отношении журналиста Андрея Александрова. В 2014—2018 годах он занимал должность заместителя директора БелаПАН. В настоящее время между ним и компанией существуют договорные отношения.
В постановлении на обыск также фигурировала статья 293 УК (массовые беспорядки).