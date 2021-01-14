Обвиняемые по делу «Пресс-клуба» признаны политзаключенными

Белорусские правозащитные организации опубликовали совместное заявление о признании политзаключенными еще пяти человек.

Это арестованные по делу «Пресс-клуба»: учредитель учреждения Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский, оператор Петр Слуцкий, а также Ксения Луцкина, связанная с медиапроектом, к которому имела отношение Академия «Пресс-клуба».

По мнению правозащитников, реальными основаниями уголовного преследования «являются политические мотивы, направленные на прекращение или изменение характера их публичной совместной деятельности».

Организации, подписавшие заявление, потребовали от властей немедленно освободить из-под стражи обвиняемых по делу «Пресс-клуба», отказаться от использования методов уголовного преследования для давления на свободу выражения мнения и свободу ассоциаций, а также немедленно прекратить репрессии и освободить всех политических заключенных.

Правозащитники подчеркнули, что задержания по делу «Пресс-клуба» стали «продолжением волны репрессий, которые начались в стране с момента объявления парламентом президентской избирательной кампании».

Под заявлением подписались правозащитный центр «Весна», центр «Хьюман константа», РОО «Правовая инициатива», Ассамблея НПО, Белорусский документационный центр, Инициатива FORB, инициативная группа «Идентичность и право», Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Центр правовой трансформации Lawtrend, ОО «Белорусская ассоциация журналистов».