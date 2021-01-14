В Беларуси за сутки от COVID-19 умерли еще десять человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1967 случаев COVID-19, скончалось десять человек с коронавирусной инфекцией, выписаны из больниц 2314 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

За сутки количество новых случаев COVID-19 незначительно снизилось — 13 января их было 1972. Рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 219 663, умерло 1554 пациента с коронавирусом. Выздоровело 202 446 человек.

За минувшие сутки выполнено 24 668 тестов на коронавирус, (всего — 4 191 207).

По информации пресс-службы Минздрава, перепрофилированные под прием пациентов с COVID-19 отделения больниц Минской области вскоре вернутся к обычному режиму работы.

«Заболеваемость коронавирусной инфекцией по стране ниже, чем ожидалось, поэтому многие учреждения здравоохранения возвращаются к привычному режиму работы», — отмечает министерство в своем телеграм-канале.

В стационарах Минской области для пациентов с COVID-19 было перепрофилировано 32% коечного фонда. Наибольшее количество свободных коек сейчас насчитывается в Минском областном противотуберкулезном диспансере, центральных районных больницах Солигорского, Слуцкого, Столбцовского, Клецкого, Воложинского, Молодечненского, Вилейского и Узденского районов.

25 января планируется открыть для плановой работы столичный роддом № 2 и Минскую городскую гинекологическую больницу. На ближайшее время запланированы для вывода детская инфекционная больница и 1-я городская клиническая больница.