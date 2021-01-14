Глава МИД ФРГ: проведение ЧМ по хоккею в Минске стало бы величайшим PR-подарком для Лукашенко

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался о проведении чемпионата мира по хоккею в Беларуси.

«Тот, кто серьезно относится к солидарности с Беларусью, не может всерьез желать в этой ситуации проведения хоккейного ЧМ. Это был бы величайший пиар-подарок для Лукашенко и катастрофический сигнал для демонстрантов. Надеюсь, что это осознают и организаторы», — написал Маас в «Твиттере», имея в виду Международную федерацию хоккея (ИИХФ).

На этой неделе состоялся визит в Беларусь президента IIHF Рене Фазеля.

Он признал, что на фоне проблем в стране визит произвел негативное впечатление, и выразил сожаление реакцией, которую вызвали фотографии и видеокадры с его встречи с Лукашенко.

«Мы просили об этой встрече, потому что хотели получить возможность напрямую поговорить с президентом и использовать свое положение, чтобы довести наши опасения напрямую до руководства, чтобы там поняли серьезность ситуации, — отметил он. — Если мы произвели впечатление, что это была просто дружеская встреча, это не совсем так и это не входило в наши намерения. Эта была встреча серьезного характера, ИИХФ подняла конкретные и сложные вопросы. Мы ожидаем, что власти Беларуси исполнят обязательство по выполнению требований ИИХФ».

Президент Международной федерации хоккея подчеркнул, что иные варианты, кроме как провести чемпионат мира в 2021 году в Минске и Риге, сейчас не рассматриваются. Обсуждался, но не рассматривался вопрос о проведении состязания только в Беларуси, если Латвия откажется. Кроме того, ИИХФ получило предложение провести чемпионат в Дании, аналогичный вопрос обсуждается со Словакией.

Судьба белорусской части ЧМ-2021 должна решиться не позднее 27 января. Сам чемпионат должен пройти с 21 мая по 6 июня.

 

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Сюжет: ЧМ-2020 по хоккею
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Тэги: хоккей-ЧМ-2021 Беларсь-Германия Персона: Хайко Маас Рене Фазель

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