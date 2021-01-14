Власти намерены собирать больше сведений о доходах физлиц — зачем?

Министерством по налогам и сборам (МНС) подготовлен проект постановления правительства, согласно которому госорганы, представительства, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты обязаны представлять сведения о доходах физических лиц.

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В обосновании к проекту постановления, которым располагает БелаПАН , отмечается, что в 2018 году в МНС была создана автоматизированная информационная система по учету доходов физлиц, которая пока наполняется сведениями о доходах, представляемых небольшим кругом госорганов и организаций (а именно сведениями о денежных переводах, о доходах, на которые начисляются обязательные страховые взносы, а также о доходах, полученных в результате отчуждения недвижимого имущества).

«Отсутствие в базе доходов полного объема необходимых сведений не позволяет налоговым, правоохранительным и иным заинтересованным органам обеспечить качественный контроль за соблюдением налогового, антикоррупционного и иного законодательства, провести соответствующий анализ для принятия экономических решений», — говорится в обосновании.

По мнению разработчиков документа, наличие в базе данных дополнительных сведений о доходах физлиц способствовало бы принятию решений «в целях выравнивания условий налогообложения физических лиц, анализа налоговых льгот и сокращения неэффективных, оптимизации налоговых ставок».

Авторы документа отмечают, что в 2020 году МНС и Минтруда совместно с Советом по развитию предпринимательства выработали согласованные предложения по формированию базы доходов физических лиц в два этапа, которые были поддержаны правительством.

«На первом этапе наполнение базы доходов производится сведениями о доходах граждан, содержащимися в различных информационных ресурсах (системах) государственных органов и иных организаций. Второй этап предполагает проведение с участием разработчиков бухгалтерских программ пилотного проекта, в рамках которого будут выработаны методологические и технические решения по автоматизации процесса учета субъектами хозяйствования сведений о доходах граждан для дальнейшего их представления в налоговые органы», — говорится в обосновании.

Проект постановления правительства содержит положения по реализации мероприятий первого этапа, сообщается в обосновании.