Лукашенко: в Беларуси право на охрану здоровья, как вы понимаете, незыблемо

Белорусское здравоохранение готово адекватно реагировать на новые вызовы, заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования системы здравоохранения 14 января в Минске.

Лукашенко во время посещения РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, 31 декабря 2020 года. Фото: http://president.gov.by.

Отечественное здравоохранение готово адекватно реагировать на новые вызовы. В нашей стране право на охрану здоровья, как вы понимаете, незыблемо. Бесплатное и эффективное лечение в государственных учреждениях здравоохранения должен получать каждый гражданин. Государство со своей стороны обязано сохранить условия, чтобы в больнице было современное медицинское оборудование, а у врача — средства индивидуальной защиты. А пациент, где бы он ни жил (в столице или в селе), получал ту помощь, в которой нуждается", — цитирует Лукашенко пресс-служба Министерства здравоохранения в своем телеграм-канале.

Отмечается, что сегодня на рассмотрение вынесены изменения в законы о здравоохранении и об оказании психологической помощи.

Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, "в стране выстроена структура оказания медицинской помощи — от сельского ФАПа и ЦРБ до РНПЦ". По его словам, обеспечена доступность медицинской помощи, а развитие высоких медицинских технологий соответствует "самым высоким стандартам". "Только за 2020 год проведено 22,5 тысячи кардиохирургических вмешательств, 7,5 тысячи эндопротезирований суставов, 530 органных трансплантаций, 45 тысяч онкологических пациентов получили радикальное лечение. Ежегодно выпускается почти 3,5 тысячи молодых врачей", — сообщил глава Минздрава.

Кроме того, продолжил чиновник, "проделана огромная работа по модернизации материально-технической базы: за последние пять лет построено или тотально реконструировано более 80 объектов".

"Однако при всех достижениях в работе системы здравоохранения сохраняется немалое количество проблем, — констатировал Пиневич. — Основная масса ее связана с человеческим фактором и эффективностью работы кадров в целом. Существует необходимость внедрения новых подходов в эффективности использования ресурсов. В рамках общественного развития изменяются взаимоотношения врач — пациент".

Глава Минздрава выразил уверенность, что назрело совершенствование нормативно-правового обеспечения здравоохранения на законодательном уровне, потому что действующий закон о здравоохранении не подвергался системной переработке с 2014 года.