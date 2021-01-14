Житель Сморгонского района получил два года «домашней химии» за «публичное оскорбление президента»

/
Просмотров: 29

Суд Сморгонского района (Гродненская область) признал виновным 19-летнего местного жителя Илью Войткевича на основании ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса (публичное оскорбление президента). Он осужден на два года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Приговор вынесен 6 января, сообщил 14 января правозащитный сайт spring96.org.

 

Илья Войткевич. Фото: соцсети.

 

Дело рассматривал судья Сергей Болондь, государственный обвинитель — прокурор Андрей Клышевич.

Следствие установило, что 28 августа Войткевич разместил в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Нетипичный Островец», комментарий, в котором, согласно заключению экспертизы, допустил негативную оценку президента. Комментарий просмотрело не менее полутора тысяч пользователей.

На суде Войткевич объяснил свои действия эмоциями и несдержанностью и раскаялся в содеянном.

Суд учел молодой возраст обвиняемого, признание вины и раскаяние, а также отсутствие судимостей.

Мобильный телефон Honor как средство совершения преступления изъят в доход государства.

Согласно той же статье УК 29 декабря суд Брагинского района (Гомельская область) приговорил 25-летнего Александра Кулагу к двум годам колонии общего режима. 16 августа его в нетрезвом состоянии доставили в больницу для медосвидетельствования, где он в приемном отделении в присутствии милиционеров и медиков высказал оскорбления в адрес человека по фамилии Лукашенко.

16 декабря в Хойникском районе (Гомельская область) инвалид 2-й группы Алексей Романов получил за «оскорбление президента» год колонии общего режима. Он негативно высказался об Александре Лукашенко 28 июля на пикете штаба Светланы Тихановской в Хойниках, в котором участвовал как волонтер.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: оскорбление президента приговор Персона: Илья Войткевич Сергей Болондь Андрей Клышевич Александр Кулага Алексей Романов Город: Сморгонь

Другие материалы на эту тему:

Минский суд приговорил двух анархистов к семи годам лишения свободы

Минский суд приговорил двух анархистов к семи годам лишения свободы

«Король — вор». Во что станет клевета на президента Беларуси или монарха Испании

«Король — вор». Во что станет клевета на президента Беларуси или монарха Испании

В Могилеве сожителю-детоубийце присудили 20 с половиной лет колонии

В Могилеве сожителю-детоубийце присудили 20 с половиной лет колонии

«Лайки» в соцсетях приравняли к оскорблению?

«Лайки» в соцсетях приравняли к оскорблению?