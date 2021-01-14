Видеофакт. Трамп обратился к американцам после объявленного ему импичмента

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Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после того, как Палата представителей объявила ему импичмент.

 

 

Как передает УНИАН, видеообращение было опубликовано в Twitter Белого дома.

Трамп заявил, что осуждает насилие, произошедшее на прошлой неделе в Капитолии и подчеркнул, что «жестокости не место» в США.

«Никто из моих истинных сторонников не может быть причастен к политическому насилию, ни один мой истинный сторонник не может поддерживать неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу, ни один из настоящих моих сторонников не может обижать своих сограждан», сказал Трамп.

Он заверил, что участвовавшие в нападении на Капитолий будут привлечены к ответственности.

Президент также отметил необходимость сосредоточиться на интересах всей страны и попросил всех граждан объединиться.

Трамп сообщил, что поручил федеральным органам использовать все ресурсы для поддержания порядка на фоне сообщений об угрозе новых беспорядков в Вашингтоне и по всей стране.
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Тэги: обращение Трампа Персона: Дональд Трамп Город: Вашингтон