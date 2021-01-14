Близятся морозы — в ближайшие три дня температура опустится до минус 22-25

В четверг, 14 января, в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны — снег, местами слабая метель.

Фото: Лариса Павлова / photosight.ru

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха будет колебаться от -2°C по юго-западу до -12°C по востоку. В Минске: временами небольшой снег (вероятность осадков 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром -7.. -9°C, днем -8.. -10°C, вечером -11..-13°C.

15 января скажется влияние малоактивной фронтальной системы и холодных воздушных масс, распространяющихся с северных широт. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны прогнозируется кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -13..-20°С, по Брестской области она составит -10..-12°С; в ночные часы при прояснениях до -22°С.

16 января продолжится поступление неустойчивых холодных воздушных масс с севера Европейской части России. Местами по стране ожидается небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -17..-23°С, местами до -25°С, днем она составит -13..-20°С, местами до -22°С, по Брестской области -10..-12°С.