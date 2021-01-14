ВОЗ: второй год пандемии COVID-19 может быть еще более тяжелым

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Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Его комментарии транслировались в Twitter организации, передает РБК.

Фото iprima.cz

«Мы вступаем во второй год [пандемии], он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», — сказал Райан.

Он подчеркнул, что в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, специалисты наблюдали «идеальный сезонный шторм — холод, люди, заходящие внутрь [помещений], усилившееся социальное смешение». Эти и другие факторы привели к тому, что во многих странах передача коронавируса от человека к человеку ускорилась, полагает директор программы ВОЗ.

Ранее в среду ВОЗ сообщила, что недельная заболеваемость COVID-19 показала рекордный прирост с начала пандемии — плюс 5 млн. В первую очередь показатели выросли в Северной и Южной Америки — зафиксированные там случаи заражения составляют 51% от всех новых заболеваний и 45% смертей от общего числа за неделю.

Всего, по данным ВОЗ, в мире заразились более 90,33 млн человек. Число смертей приблизилось к 2 млн и составило 1,95 млн.

Организация также предупредила об опасности появления новых штаммов коронавируса. Как уточнил глава организации Тедрос Гебрейесус, с более широким распространением вируса повышается и риск новых мутаций.

Например, в США сообщили, что обнаружили два новых штамма коронавируса, которые, как и «британский», передаются быстрее, чем первоначальный вариант.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: ВОЗ коронавирус COVID-19 Персона: Тедрос Гебрейесус Майкл Райан

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