«Компьютеры в ремонте». Винярский и Лазарь отпущены на свободу, но — без изъятой техники

Задержанные 13 января директор частного издательства «Кнігазбор» Геннадий Винярский и дизайнер Анатолий Лазарь (Wiecier Mechaniczny) дали подписку о неразглашении материалов уголовных дел и вечером в среду отпущены на свободу, сообщает БелаПАН .

Геннадий Винярский и Анатолий Лазарь.

«Всем спасибо за поддержку! Я дома. Под подпиской о неразглашении», — написал Винярский на своей странице в «Фейсбуке».

«Друзья, я сейчас дома. Звонить мне нет смысла. Телефон, компьютер, винчестеры «в ремонте». Конкретного ничего не скажу — подпиcка. Спасибо вам всем», — сообщил Лазарь в «ФБ».

По информации Белорусской ассоциации журналистов, у обоих изъяты компьютеры и смартфоны.