«Компьютеры в ремонте». Винярский и Лазарь отпущены на свободу, но — без изъятой техники

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Задержанные 13 января директор частного издательства «Кнігазбор» Геннадий Винярский и дизайнер Анатолий Лазарь (Wiecier Mechaniczny) дали подписку о неразглашении материалов уголовных дел и вечером в среду отпущены на свободу, сообщает БелаПАН.

 

Геннадий Винярский и Анатолий Лазарь.

 

«Всем спасибо за поддержку! Я дома. Под подпиской о неразглашении», — написал Винярский на своей странице в «Фейсбуке».

«Друзья, я сейчас дома. Звонить мне нет смысла. Телефон, компьютер, винчестеры «в ремонте». Конкретного ничего не скажу — подпиcка. Спасибо вам всем», — сообщил Лазарь в «ФБ».

По информации Белорусской ассоциации журналистов, у обоих изъяты компьютеры и смартфоны.
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Тэги: задержания изъятие техники Персона: Геннадий Винярский Анатолий Лазарь Город: Наро-Фоминск

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