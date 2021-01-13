Фотофакт. В Брестском районе в аварию попал школьный автобус с детьми

В деревне Ивахновичи Брестского района днем 13 января произошел инцидент с участием школьного автобуса и легкового автомобиля «Мазда».

Как предварительно сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, автобус ПАЗ и легковушка столкнулись на закруглении дороги. После удара при столкновеним автобус занесло и он врезался в забор частной усадьбы.

В автобусе, помимо водителя, находилось 11 детей, никто из них, к счастью, не пострадал. Как и водитель «Мазды», получившей незначительные повреждения.