Более суток не выходит на связь с близкими бывший волонтер штаба Валерия Цепкало
Более суток на связь с близкими не выходит Илья Бегун, бывший волонтер штаба Валерия Цепкало.
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«По словам родственников, в Минск Илья вернулся около недели назад для оформления важных документов, — сказал Урбан. — Илья перестал выходить на связь вчера, 12 января, в районе 14.00. В обед у него была назначена встреча в центре, куда он не доехал. Илья выезжал из дома в жилом комплексе «Каскад», был одет в красную куртку и джинсы».
По словам Урбана, правоохранительные органы не подтверждают факт задержания Бегуна.
Фото: spring96.org